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28. 09. 2019

США спустя год возобновили удары по Ливии


США за прошедшие восемь дней трижды наносили авиаудары по террористам на территории Ливии, сообщает The Hill.
 
Удары ведутся по позициям боевиков Исламского государства. Первая атака была произведена вблизи города Марзук 19 сентября, вторая последовала 24 сентября, а 26 сентября был нанесен удар на юго-западе Ливии. По данным американских военных, в каждом случае были ликвидированы от 8 до 17 боевиков.
 
Стоит отметить, что это первые удары США по террористам в Ливии за текущий год. В 2018 году американцы провели восемь операций.
 
В Ливии с дронов уничтожили украинский самолет
 
Напомним, в августе в Ливии из-за взрыва погибли три сотрудника ООН. 

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Источник: korrespondent.net
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