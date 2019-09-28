Лента RSS
Подписаться на ленту
28 сентября 2019, суббота, 02:33
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,27
28. 09. 2019

Волкер подал в отставку – СМИ


Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкерподал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает CNN со ссылкой на три источника.
 
Телекомпания отмечает, что в жалобе упоминалось имя Волкера.
 
В ходе переговоров американский лидер оказывал давление на Зеленского относительно проведения расследования по делу в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
 
Должность спецпредставителя Волкер занимал с 7 июля 2017 года.

Украинагейт. Что известно о деле Хантера Байдена
 
Ранее сообщалось, что Волкер вызван на допрос в конгресс по "украинскому делу".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Что сегодня на обед, дорогая?
- Мясо ягненка в пикантном соусе.
- !?ОГО??!!
- Так написано на собачьих консервах...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.