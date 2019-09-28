Волкер подал в отставку – СМИ



Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкерподал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает CNN со ссылкой на три источника.



Телекомпания отмечает, что в жалобе упоминалось имя Волкера.



В ходе переговоров американский лидер оказывал давление на Зеленского относительно проведения расследования по делу в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Должность спецпредставителя Волкер занимал с 7 июля 2017 года.



Украинагейт. Что известно о деле Хантера Байдена



Ранее сообщалось, что Волкер вызван на допрос в конгресс по "украинскому делу".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net