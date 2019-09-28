Волкер подал в отставку – СМИ

Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкерподал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает CNN со ссылкой на три источника.
Украинагейт. Что известно о деле Хантера Байдена
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby