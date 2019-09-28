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28. 09. 2019

Британский танкер Stena Impero вошел в порт ОАЭ


Британский нефтяной танкер Stena Impero, который отпустили после двух месяцев удержания в Иране, вошел в территориальные воды Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Reuters.

Согласно данным, полученным с помощью трекинг-сервиса Refinitiv, через два месяца пребывания в Ормузском проливе танкер зашел в порт Рашид.

Ранее иранские СМИ сообщили, что Stena Impero покинул иранский порт Бендер-Аббас и направился в международные воды.

Напомним, 19 июля Корпус стражей исламской революции задержал британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе, который якобы нарушил международные правила. После этого США создали коалицию по патрулированию Ормузского пролива.

4 сентября были отпущены семь членов экипажа судна. 23 сентября власти Ирана освободили Stena Impero.

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Источник: korrespondent.net
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