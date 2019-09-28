Итоги 27.09: Cкандал с Мендель и уход Данилюка



В Украине презентовали бренд "государства в смартфоне"

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров представил портал и приложение Дія в рамках проекта "государство в смартфоне".

"Дія - это приложение и сайт, которые объединят в едином электронном окне все услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу. Дія сможет максимально упростить и ускорить любое взаимодействие человека с государством, сделав максимум процессов электронными и автоматическими, чтобы чиновник лично вообще не влиял на срок получения справки или выдачу разрешения", - сообщил владелец креативного агентства Fedoriv, которое участвовало в разработке проекта Андрей Федорив.

Данилюк уволился из СНБО

Глава СНБО Александр Данилюк написал заявление об отставке. Об этом в пятницу, 27 сентября. По данным СМИ, Данилюк подал в отставку из-за конфликта с главой Офиса президента Андреем Богданом, он не смог смириться с методами управления "в стиле Богдана".

Пресс-секретарь Зеленского Мендель угодила в скандал

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель осуществила физическое нападение на журналиста Радио Свободы Сергея Андрушко, который хотел задать вопрос главе государства Владимиру Зеленскому.

На видео видно, как Мендель и охранники Зеленского отталкивают журналиста, приблизившегося к главе государства, чтобы задать вопрос.

Позже Мендель заявила, что не толкала и не кидалась на журналиста, а останавливала его.

Олега Винника внесли в базу Миротворца

Популярный украинский певец Олег Винник, который снялся в проекте Всем мир 519 с российскими звездами, поддержавшими политику Кремля по Украине, попал в базу сайта Миротворец.

Отмечается, что артист стал участником российской пропагандистской антиукраинской акции Всем мир, "направленной на перекладывание ответственности развязанной Россией (страна-агрессор) войны на Украину".

Саудовская Аравия упростила получение виз для украинцев

Саудовская Аравия упростила для граждан ряда стран, в том числе украинцев, получение туристической визы сроком действия до 90 дней. Теперь по прибытию в страну можно получить электронную туристическую визу.

Хмельницкая АЭС полностью остановила работу

На Хмельницкой АЭС в ночь на 27 сентября отключили энергоблок №2 для проведения среднего планового ремонта продолжительностью 52 суток. АЭС полностью остановлена, поскольку на первом энергоблоке идут триста седьмые сутки ремонтных работ.

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Источник: korrespondent.net