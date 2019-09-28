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28. 09. 2019

От Трампа требуют отчет о задержке помощи Украине

Сразу два комитета нижней палаты Конгресса США направили в Белый дом запрос, требуя объяснить задержку военной помощи Украине, которая ранее была одобрена. Об этом председатель комитета по ассигнованиям Нита Ловей и председатель бюджетного комитета Джон Ярмут написали в пятницу, 27 сентября в письме, адресованном Белому дому и офису менеджмента и бюджета.

Конгрессмены хотят получить данные о том, когда именно Белый дом принял решение о замораживании выделения этой помощи и какими политическими причинами администрация при этом руководствовалась.

Законодатели выразили свою "серьезную обеспокоенность тем, что недавние действия Управления по бюджету нарушают закон о контроле за изъятиями ассигнований от 1974 года и является злоупотреблением полномочиями, предоставленными президенту.

"По мере появления отчетов у нас усиливаются опасения по поводу того, что Управление по бюджету продолжает препятствовать способности агентств использовать свои утвержденные ассигнования", - цитирует Ловей письмо законодаталей.

Ранее на вопрос со стороны журналистов о причинах задержки с выделением средств Трамп отметил коррупции в Украине и необходимости, чтобы Европа делала больше для помощи Киеву.

Как сообщалось, Дональд Трамп распорядился провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году составляет 250 миллионов долларов. При этом на время пересмотра средства будут заморожены.

В контексте этого тефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским вызвал скандал в американских политических кругах и подтолкнул спикера палаты представителей Нэнси Пелоси объявить о начале процедуры импичмента.  25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.

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Источник: korrespondent.net
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