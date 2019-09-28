Тела троих людей нашли возле железной дороги в Запорожской области

В Запорожской области были найдены тела трех человек, которые, вероятно, были смертельно травмированы электропоездом. Об этом в субботу, 28 сентября, сообщили в пресс-центре ГСЧС.

"27 сентября в ГСЧС поступила информация, что вблизи села Павловское Вольнянского района вблизи железнодорожного пути обнаружены тела трех человек, которые предположительно были смертельно травмированы электропоездом", - сообщили в пресс-службе.

Также отмечается, что сейчас устанавливаются обстоятельства их гибели.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области мужчина погиб, бросившись под поезд. Это была его вторая попытка суицида.

А в Полтавской области грузовой поезд наcмерть сбил женщину.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net