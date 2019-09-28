На Донбассе погиб украинский военный

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 24 раза нарушили режим прекращения огня. Во время вражеского обстрела один военнослужащий получил смертельное ранение. Об этом в субботу, 28 сентября, сообщает пресс-центр ООС.

Обстоятельства смерти украинского военного выясняются рабочей группой военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что незаконные вооруженные формирования применяли запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм. Также обстрелы велись из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Зафиксировано три обстрела вблизи Водяного, по два вблизи Богдановки и Павлополя, а также поодиночке возле Пищевика, Марьинки, Авдеевки, Лебединского, Новотроицкого.

Трижды противник обстреливал украинские позиции близ Луганского. Около Пивденного огонь велся из противотанкового ракетного комплекса. Зафиксированы обстрелы также неподалеку Травневого, Новозвановки, Новотошковского.

С начала текущих суток было зафиксировано шесть случаев нарушения режима прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Напомним, за сутки 26 сентября сепаратисты 23 раза нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов один боец ВСУ был ранен.

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Источник: korrespondent.net