В Венесуэлу прилетели два российских военных самолета

Два самолета с российскими специалистами прибыли в Венесуэлу для оказания военно-технической поддержки. Об этом сообщил в субботу, 28 сентября, президент южноамериканской республики Николас Мадуро, в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter.

"Несколько дней назад приземлились два самолета с персоналом, оказывающим военно-техническую поддержку. Они находятся в Венесуэле", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter.

При этом Мадуро отметил, что россияне, прилетевшие в начале года, улетели.

Напомним, 23 марта в Венесуэлу прибыли российские самолеты и около сотни военных.

Тогда президента США Трамп заявил, что Россия должна "убраться" из Венесуэлы. Вашингтон рассматривает прибытие российских военных самолетов в Венесуэлу как нежелательную провокацию.

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Источник: korrespondent.net