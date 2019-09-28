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28. 09. 2019

Домохозяйка проучила гламурную блогершу, показав мусорку в ее квартире

В Китае хозяйка квартиры проучила блогершу Лису Ли, которая превратила арендованное жилье в свалку. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщает The Independent.

У девушки было более миллиона подписчиков в микроблоге Weibo. Там она делилась фотографиями, сделанными в ресторанах, клубах и современных интерьерах.

Девушка перестала выходить на связь с хозяйкой съемной квартиры по имени Чен, после чего та решила приехать и проверить, что случилось. Кроме того, блогерша задолжала три тысячи юаней за коммунальные услуги. Когда хозяйка пришла к Ли, она была в ужасе от представшего перед ней беспорядка: по всей квартире был разбросан мусор, остатки еды и собачьи фекалии. Она сняла все это на видео и выложила в интернет.

По словам Чен, клининговые компании отказались убираться в помещении. Ей пришлось обратиться в полицию из-за повреждения ее имущества и неуплаты счетов.

Видео из квартиры Лисы Ли стало вирусным на китайском портале Weibo. Подписчики стали отписываться от блогерши и раскритиковали ее за неопрятность. Они были удивлены тем, как обстановка в ее квартире отличается от фотографий с роскошных вечеринок, которые та часто выкладывала.

Позднее Лиса Ли публично извинилась перед интернет-пользователями и помирилась с хозяйкой. По словам девушки, она на некоторое время уезжала из города, а свою собаку оставила в квартире.

Ранее сообщалось, что блогерша перехитрила шантажиста, заполучившего ее “голое” фото. 

Также Корреспондент писал о том, что блогершу, разочаровавшую "плохим порно", забанили в Instagram.

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Источник: korrespondent.net
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