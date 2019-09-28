Лента RSS
Подписаться на ленту
28 сентября 2019, суббота, 13:00
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,27
28. 09. 2019

На заводе в Сумах произошел взрыв

В Сумах произошел взрыв на заводе, где изготавливают пробки для пэт-бутылок. Об этом в субботу, 28 сентября, сообщает ТСН.

В результате аварии пострадали 10 человек.

По предварительной информации, взорвался один из станков, после чего началось воспламенение.

На месте работают спасатели. Подробности выясняются.

Cмотрите фотогалерею: На заводе в Сумах произошел взрыв

Накануне сообщалось, что на оружейном заводе в Болгарии горел цех по производству тротила.

Несколькими днями ранее в Донецке произошел пожар. В соцсетях сообщили, что загорелся склад боеприпасов сепаратистов, расположенный в районе поселков Горняк и Землекопы. В то же время так называемая милиция "ДНР" заявляла, что пожар произошел на территории завода алюминиевых профилей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Что сегодня на обед, дорогая?
- Мясо ягненка в пикантном соусе.
- !?ОГО??!!
- Так написано на собачьих консервах...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.