В Сумах произошел взрыв на заводе, где изготавливают пробки для пэт-бутылок. Об этом в субботу, 28 сентября, сообщает ТСН.
В результате аварии пострадали 10 человек.
По предварительной информации, взорвался один из станков, после чего началось воспламенение.
На месте работают спасатели. Подробности выясняются.
Cмотрите фотогалерею: На заводе в Сумах произошел взрыв
Накануне сообщалось, что на оружейном заводе в Болгарии горел цех по производству тротила.
Несколькими днями ранее в Донецке произошел пожар. В соцсетях сообщили, что загорелся склад боеприпасов сепаратистов, расположенный в районе поселков Горняк и Землекопы. В то же время так называемая милиция "ДНР" заявляла, что пожар произошел на территории завода алюминиевых профилей.
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Источник: korrespondent.net
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