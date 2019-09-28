В Сумах произошел взрыв на заводе, где изготавливают пробки для пэт-бутылок. Об этом в субботу, 28 сентября, сообщает ТСН.

В результате аварии пострадали 10 человек.

По предварительной информации, взорвался один из станков, после чего началось воспламенение.

На месте работают спасатели. Подробности выясняются.

Cмотрите фотогалерею: На заводе в Сумах произошел взрыв

Накануне сообщалось, что на оружейном заводе в Болгарии горел цех по производству тротила.

Несколькими днями ранее в Донецке произошел пожар. В соцсетях сообщили, что загорелся склад боеприпасов сепаратистов, расположенный в районе поселков Горняк и Землекопы. В то же время так называемая милиция "ДНР" заявляла, что пожар произошел на территории завода алюминиевых профилей.

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Источник: korrespondent.net