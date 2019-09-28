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28. 09. 2019

Из речи Греты Тунберг сделали death-metal-трек

Обращение экоактивистки Греты Тунберг к представителям ООН превратили в душераздирающую метал-песню.

Автором ролика выступил пользователь YouTube Джон Моллуск. Он же автор музыки, которая звучит на фоне.

Ранее сообщалось, что на саммите ООН школьница устроила "разнос" мировым лидерам. Грета Тунберг, которая считает своей миссией борьбу с изменениями климата, заявила мировым лидерам в Нью-Йорке, что они пустыми обещаниями отняли у нее мечты и детство. Позже Трамп высмеял эмоциональное выступление Тунберг.

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Источник: korrespondent.net
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