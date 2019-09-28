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28. 09. 2019

На пароме в Греции произошел пожар: эвакуировали полтысячи пассажиров

По меньшей мере 538 пассажиров в субботу, 28 сентября, были эвакуированы в результате пожара на борту парома в греческом порту Игуменица, сообщает Kathimerini.

По данным издания два человека испытывают проблемы с дыханием, о других пострадавших не сообщается.

Большая часть экипажа также была эвакуирована, а огонь был взят под контроль благодаря автоматическим системам пожаротушения.

По предварительной информации, возгорание произошло в четвертом гараже, загорелись два грузовых автомобиля.

Пожар начался сразу после выхода парома из порта. Судно вернулось, и началась эвакуация 538 пассажиров.

Сегодня также в Южной Корее взорвалось судно с нефтепродуктатми. Из 25 человек экипажа 10 - россияне или украинцы. 

А накануне в Норвегии затонул загоревшийся российский траулер.

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Источник: korrespondent.net
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