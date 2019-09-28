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28. 09. 2019

В Кабмине прокомментировали новый рейтинг Украины

Повышение рейтинга Украины означает повышение доверия к стране и восстановление экономики. Об этом в субботу, 28 сентября, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Глава правительства прокомментировал повышение кредитным рейтинговым агентством Standard & Poor's рейтинга Украины в иностранной и национальной валюте с "B-" до "B", а также повышение рейтинга по национальной шкале с "uaВВB" до уровня "uaА".

"Прогноз - стабильный. Это означает, что доверие иностранных партнеров к Украине укрепляется", - написал Гончарук.

Премьер-министр уверен, что это открывает хорошие перспективы для страны.

"В перспективе это значит, что мы будем иметь меньше затрат на обслуживание внешних долгов и дешевые ресурсы внутри страны. В S&P надеются, что наше правительство продолжит реализовывать реформы, которые проводились в последние годы. Экономика восстанавливается, соотношение государственного долга к ВВП снижается",- утверждает Гончарук.

Он также заверил, что Кабмин продолжит "держать темп" на укрепление экономики путем проведения реформ.

Напомним, ранее международное агентство Fitch Ratings повысило рейтинг Украины. При этом Украина была признана самой экономически несвободной страной Европы.

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Источник: korrespondent.net
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