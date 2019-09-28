Порошенко подарил Гонтаревой смешную футболку

Пятый президент Украины Петр Порошенко посетил экс-главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву. Во время встречи он подарил ей футболку с ее же портретом. Об этом Порошенко в субботу, 28 сентября, написал на своей странице в Facebook.
Он отметил, что посетил Гонтареву вместе с женой. В качестве подарка они привезли бывшей главе НБУ эксклюзивную футболку с принтом авторства Юрия Журавля которой она "очень обрадовалась".
На футболке в шаржевом стиле изображена Гонтарева, у которой одна нога в гипсе, но при этом она, одетая в балетную пачку, стоит другой ногой на пуанте и держит в руках сабли.
Вероятно, это должно иллюстрировать утверждение Порошенко, что Гонтарева "борется за Украину".
Пятый президент Украины выразил свою поддержку экс-главе НБУ, отметив ее как сильную личность.
"Когда надо было подвергаться опасности, чтобы защитить средства десятков миллионов вкладчиков Приватбанка, - она не сломалась. Когда надо было брать ответственность за сложные решения, чтобы спасти от коллапса всю банковскую систему страны, - она не сломалась. Не сломается и теперь, когда оппоненты, преследуя ее, не чураются бандитских приемов. И сами становятся бандитами. Валерия не просто держится. Она борется за Украину", - написал Порошенко.
На опубликованном фото Гонтарева, а также чета Порошенко позируют в эксклюзивных футболках.
Напомним, 30 августа Гонтарева сообщила журналистам, что попала в ДТП в Лондоне, где она проживает в последнее время.
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Источник: korrespondent.net
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