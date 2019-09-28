Лента RSS
Подписаться на ленту
28 сентября 2019, суббота, 14:23
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,27
28. 09. 2019

Порошенко подарил Гонтаревой смешную футболку

Пятый президент Украины Петр Порошенко посетил экс-главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву. Во время встречи он подарил ей футболку с ее же портретом. Об этом Порошенко в субботу, 28 сентября, написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что посетил Гонтареву вместе с женой. В качестве подарка они привезли бывшей главе НБУ эксклюзивную футболку с принтом авторства Юрия Журавля которой она "очень обрадовалась".

На футболке в шаржевом стиле изображена Гонтарева, у которой одна нога в гипсе, но при этом она, одетая в балетную пачку, стоит другой ногой на пуанте и держит в руках сабли.

Вероятно, это должно иллюстрировать утверждение Порошенко, что Гонтарева "борется за Украину".

Пятый президент Украины выразил свою поддержку экс-главе НБУ, отметив ее как сильную личность.

"Когда надо было подвергаться опасности, чтобы защитить средства десятков миллионов вкладчиков Приватбанка, - она не сломалась. Когда надо было брать ответственность за сложные решения, чтобы спасти от коллапса всю банковскую систему страны, - она не сломалась. Не сломается и теперь, когда оппоненты, преследуя ее, не чураются бандитских приемов. И сами становятся бандитами. Валерия не просто держится. Она борется за Украину", - написал Порошенко.

На опубликованном фото Гонтарева, а также чета Порошенко позируют в эксклюзивных футболках.

 

Напомним, 30 августа Гонтарева сообщила журналистам, что попала в ДТП в Лондоне, где она проживает в последнее время.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

- Что сегодня на обед, дорогая?
- Мясо ягненка в пикантном соусе.
- !?ОГО??!!
- Так написано на собачьих консервах...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.