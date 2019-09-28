Во Львовской области завершились многонациональные военные учения Rapid Trident-2019, которые проводились в Международном центре миротворчества и безопасности (село Старичи Львовской области) с 13 сентября. Об этом в субботу, 28 сентября, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Отмечается, что в учениях приняли участие более 3600 военнослужащих из 14 стран мира и 600 единиц военной техники. В рамках учений использовалась система имитационного моделирования.

В этом году участниками Rapid Trident-2019 стали и пограничники - отдел пограничной комендатуры быстрого реагирования Сумского отряда Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины (входит в состав объединенного батальона МВД).

Основной целью учений было изучение опыта ведения боевых действий по стандартам НАТО. Для пограничников главной задачей стало повышение уровня взаимодействия с другими подразделениями сектора обороны в ходе решения кризисных ситуаций на определенном участке государственной границы. Все элементы учений проходили в условиях, максимально приближенных к боевым.

Отметим, что международные военные учения такого уровня проходят в рамках программы международного сотрудничества Партнерство ради мира. Большинство учений этой серии, начиная с 1994 года, проходили на территории Международного центра миротворчества и безопасности.

Cмотрите фотогалерею: На Львовщине завершились учения Rapid Trident

Ранее сообщалось, что в учениях Rapid Trident-2019 принимают участие 13 стран-участниц НАТО.

Напомним, подготовка к учениям Rapid Trident-2019 началась еще в январе. Во Львовской области на Яворовском полигоне прошла начальная конференция, в ходе которой обсуждались и планировались базовые принципы и положения маневров.

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Источник: korrespondent.net