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28. 09. 2019

Журналисты требуют от Мендель и Богдана извинений

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) призвал Офис президента и пресс-секретаря президента Юлию Мендель пересмотреть свое отношение к журналистам, а также извиниться за некорректные заявления и досадные ситуации, которые произошли. Об этом в субботу, 28 сентября, заявил глава НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

Таким образом он прокомментировал вчерашние инциденты на пресс-конференции Владимира Зеленского, когда пресс-секретарь президента Юлия Мендель не дала журналистам задать вопрос президенту.

Томиленко заявил, что пресс-секретарь президента не имеет права физически мешать работе журналистов.

"Или дружеские объятия, или отталкивание-оттягивание - это не поведение, с которым журналисты должны мириться", - написал Томиленко.

Также председатель НСЖУ выразил солидарность с коллегами из программы Схемы: коррупция в деталях - RFERL и американским журналистом Christopher Miller, который работает в Киеве для Радио Свобода.

"Власть во всем мире ищет форматы, как избежать неконтролируемые контакты с независимыми журналистами. И это естественно. Чиновник (как и каждый человек) боится неудобных вопросов. Но препятствование журналистской деятельности - худшая из возможных реакций власти", - написал Томиленко.

В связи с этим он призвал пресс-секретаря Юлию Мендель пересмотреть отношение к журналистам, извиниться за некорректные заявления и досадные ситуации, которые произошли.

По словам Томиленко, новая команда власти должна строить корректные отношения с журналистами.

Стычка Мендель с журналистом: полное видео

Ранее сообщалось, что у пресс-секретаря Зеленского произошла стычка с журналистом. Юлия Мендель оттолкнула журналиста, который пытался задать вопрос президенту.

Позже Мендель заявила, что не толкала и не кидалась на журналиста, а останавливала его.

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Источник: korrespondent.net
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