Лента RSS
Подписаться на ленту
28 сентября 2019, суббота, 17:36
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,27
28. 09. 2019

Зеленский уволил бывшего замглавы СБУ "в запас"

Президент Владимир Зеленский уволил бывшего заместителя главы СБУ Павла Демчину с военной службы в запас, сообщается на сайте главы государства 28 сентября.

"Уволить генерал-полковника Демчину Павла Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе.

Ранее сообщалось, что НАБУ будет расследовать возможное незаконное обогащение и злоупотребление служебным положением Демчиной. В бюро считают, что официальные доходы первого заместителя председателя СБУ были несоизмеримы с тратами.

Позже ГПУ открыла уголовное производство из-за разглашения Демчине сведений досудебного расследования. В мае этого года он подал заявление об отставке. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Что сегодня на обед, дорогая?
- Мясо ягненка в пикантном соусе.
- !?ОГО??!!
- Так написано на собачьих консервах...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.