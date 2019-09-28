Зеленский уволил бывшего замглавы СБУ "в запас"

Президент Владимир Зеленский уволил бывшего заместителя главы СБУ Павла Демчину с военной службы в запас, сообщается на сайте главы государства 28 сентября.

"Уволить генерал-полковника Демчину Павла Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе.

Ранее сообщалось, что НАБУ будет расследовать возможное незаконное обогащение и злоупотребление служебным положением Демчиной. В бюро считают, что официальные доходы первого заместителя председателя СБУ были несоизмеримы с тратами.

Позже ГПУ открыла уголовное производство из-за разглашения Демчине сведений досудебного расследования. В мае этого года он подал заявление об отставке.

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Источник: korrespondent.net