В Москве отреагировали на отставку Курта Волкера

Глава международного комитета Совфеда России Константин Косачев считает, что спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер своим решением об отставке лишь отсрочил реализацию минских договоренностей. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Наверно, Курт Волкер не был в своей миссии особо циничен, скорее - он искренне верил в то, что отстаивал. Но результат, как известно, ноль. Думаю, по той простой причине, что предметом его веры всегда оставались США, а не Украина", - написал чиновник, отметив, что это сделало его миссию невозможной.

По мнению Косачева, Волкер "оказал медвежью услугу Киеву", поскольку его отставка затянет реализацию минских соглашений.

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Источник: korrespondent.net