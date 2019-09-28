С затонувшего в океане судна спасены два украинца

С затонувшего в Атлантическом океане судна Bourbon Rhode спасены три члена экипажа, из которых двое - граждане Украины, сообщил УП замдиректора департамента консульской службы министерства иностранных дел Василий Кирилич 28 сентября.

"По информации судовладельца, когда судно тонуло, то с него спасались четырьмя плотами. Сейчас один плот нашли. Спасено три человека, двое из них граждане Украины. Поисково-спасательная операция продолжается", - сказал Кирилич.

Ранее стало известно, что Bourbon Rhode исчезло 26 сентября в Атлантическом океане недалеко от Мартиники в результате шторма.

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Источник: korrespondent.net