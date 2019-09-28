Лента RSS
Подписаться на ленту
28 сентября 2019, суббота, 20:34
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,27
28. 09. 2019

Правительство Гонконга атаковали "коктейлями Молотова"

Несколько человек в Гонконге кинули бутылки с зажигательной смесью в сторону здания правительства во время акций, приуроченных к пятилетию Революции зонтиков. Об этом сообщает гонконгская полиция на своей странице в Twitter 28 сентября.

Полиция отмечает, что таким образом нарушители порядка создали угрозу безопасности для всех, в том числе сотрудников правоохранительных органов. Они также заняли улицу Харкорт-роуд и начали кидать в полицейских кирпичи.

Правоохранительные органы предупредили, что начнут разгонять протестующих и просили их прекратить свои действия. По данным Hong Kong Free Press, полиция применила против протестующих водометы и слезоточивый газ.

Протесты в Гонконге. Как их вдохновляет Майдан

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Что сегодня на обед, дорогая?
- Мясо ягненка в пикантном соусе.
- !?ОГО??!!
- Так написано на собачьих консервах...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.