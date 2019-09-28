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28. 09. 2019

Бориса Джонсона обвиняют в злоупотреблении властью

Администрация Лондона в субботу, 28 сентября, передала в правоохранительные органы информацию о возможном злоупотреблении властью со стороны премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Речь идет о времени, когда тот занимал пост мэра британской столицы.

Власти интересуют контакты Джонсона с предпринимательницей Дженнифер Аркури из США. Фирмы, связанные с американкой, предположительно получили субсидии в размере более 125 тысяч фунтов стерлингов (в пересчете - 140 тысяч евро) из бюджета Лондона, сообщило ранее издание The Sunday Times.

По его информации, Аркури входила в состав нескольких британских торговых делегаций. Градоначальник неоднократно посещал лондонскую квартиру предпринимательницы, которая называла его "одним из своих лучших друзей", утверждают журналисты.

Независимое бюро по надзору за деятельностью полиции привлечено к изучению ситуации, поскольку Джонсон, находясь на должности мэра, также являлся главой ведомства по контролю деятельности службы столичной полиции. Задача бюро - выяснить, имеются ли основания для полномасштабного расследования.

Представитель действующего премьера подчеркнул, что Борис Джонсон "много работал" на посту градоначальника, "продвигая нашу столицу в мире", однако действовал "в рамках приличия".

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Источник: korrespondent.net
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