Лента RSS
Подписаться на ленту
28 сентября 2019, суббота, 23:33
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,27
28. 09. 2019

В Польше на Марше равенства полиция применила водомет и газ

На Марше равенства в Люблине в субботу, 28 сентября, полиция применила слезоточивый газ и водомет в отношении протестующих, которые пытались его заблокировать. Об этом сообщает RMF24.

Сообщается, что около 300 участников Марша Равенства собрались в полдень, в то время как противники мероприятия поджидали их неподалеку. Между участниками произошла потасовка.

В результате полицейские, которых насчитывалось несколько сотен человек, применили водяную пушку и слезоточивый газ после того, как противники марша не отреагировали на призывы мирно урегулировать ситуацию. Несколько человек задержали.

Напомним, что ранее в Харькове состоялся Марш равенства, в котором приняли участие больше двух тысяч человек.

Позже в сети появилось видео нападений праворадикалов на отдельных участников марша.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Что сегодня на обед, дорогая?
- Мясо ягненка в пикантном соусе.
- !?ОГО??!!
- Так написано на собачьих консервах...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.