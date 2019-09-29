В Словакии разбился МиГ-29

Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу, 28 сентября, на западе восточноевропейской страны. Об этом сообщили в Минобороны республики, передает ТАСС.

Инцидент произошел в районе города Злате-Моравце во время парного тренировочного полета. Пилот катапультировался, его судьба пока неизвестна. По информации словацкой полиции, нехватка авиатоплива в баках могла стать причиной крушения истребителя МиГ-29.

"Согласно предварительной информации, причиной аварии мог стать недостаток топлива [в баках]", - отмечается в сообщении.

В нем в то же время подчеркивается, что это лишь предварительный вывод. Точную причину крушения МиГ-29 должна установить комиссия экспертов. Место падения истребителя оцеплено полицией. Туда направляются министр обороны Словакии Петер Гайдош и командование национальных ВВС.

Напомним, во Франции разбился бельгийский истребитель, пилоты спаслись.

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Источник: korrespondent.net