Лента RSS
Подписаться на ленту
29 сентября 2019, воскресенье, 02:35
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,27
29. 09. 2019

В Словакии разбился МиГ-29

Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу, 28 сентября, на западе восточноевропейской страны. Об этом сообщили в Минобороны республики, передает ТАСС.

Инцидент произошел в районе города Злате-Моравце во время парного тренировочного полета. Пилот катапультировался, его судьба пока неизвестна. По информации словацкой полиции, нехватка авиатоплива в баках могла стать причиной крушения истребителя МиГ-29.

"Согласно предварительной информации, причиной аварии мог стать недостаток топлива [в баках]", - отмечается в сообщении.

В нем в то же время подчеркивается, что это лишь предварительный вывод. Точную причину крушения МиГ-29 должна установить комиссия экспертов. Место падения истребителя оцеплено полицией. Туда направляются министр обороны Словакии Петер Гайдош и командование национальных ВВС.

Напомним,  во Франции разбился бельгийский истребитель, пилоты спаслись.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Что сегодня на обед, дорогая?
- Мясо ягненка в пикантном соусе.
- !?ОГО??!!
- Так написано на собачьих консервах...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.