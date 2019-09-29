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29. 09. 2019

ДТП в Запорожской области: погибли два человека, еще два пострадали

В Запорожской области произошло смертельное ДТП: легковушка выехала на встречную полосу, где столкнулась с другим автомобилем. Авария произошла на трассе Днепр-Мариуполь.В результате ДТП погибли двое людей, еще двое получили травмы, сообщили в полиции области.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля FIAT Ducato 1995 года рождения выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2102.

В результате аварии две пассажирки ВАЗа 1958 и 1951 годов рождения погибли на месте. Водитель этого легкового автомобиля 1974 года рождения и пассажирка FIAT 1998 года рождения доставлены в больницу с телесными повреждениями.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области столкнулись четыре авто, есть жертвы. А под Киевом пьяный полицейский въехал в остановку. Погибла женщина, еще два человека пострадали. Начальник Государственной охранной службы Киевской области временно отстранен от своих обязанностей.

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Источник: korrespondent.net
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