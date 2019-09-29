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29. 09. 2019

В торговом центре США произошла резня: полиция застрелила нападавшего

Сотрудники правоохранительных органов в субботу, 28 сентября, застрелили вооруженного ножом мужчину, ранившего пятерых человек в торговом центре в округе Балтимор штат Мэриленд. Об этом сообщили представители местной полиции в Twitter.

Пять человек получили ножевые ранения. На данный момент их жизни ничего не угрожает. Все пострадавшие были доставлены в районные больницы.

Правоохранители застрелили подозреваемого. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность мужчины и мотивы его нападения на посетителей магазина.

Телеканал CBS отметил, что инцидент произошел в магазине алкогольных напитков.

Ранее сообщалось, что в США мужчина ранил ножом шесть человек. Приехавшие на вызов полицейские обнаружили много раненых людей. Надавшего, по данным СМИ, задержали.

Также в Гонконге мужчина с ножом напал на людей в пешеходном туннеле. Трое людей получили ранения.

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Источник: korrespondent.net
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