Польша выделила финансовую помощь Донбассу

Польша выделила более одного млн долларов на решение гуманитарных проблем на оккупированных территориях Донбасса этой зимой. Средства были перечислены Управлению по координации гуманитарных вопросов ООН, сообщило представительство Польши при организации в Twitter.

По информации ООН, 5,2 миллиона человек на востоке Украины будут переживать шестую зиму в условиях вооруженного конфликта. Выделенные деньги будут направлены на помощь наиболее уязвимым, в т.ч. пожилым людям и людям с ограниченными возможностями.

Ранее сообщалось, что ООН направила на Донбасс три грузовика с гуманитаркой. Они перевозили партию промышленных товаров.

Напомним, 4 сентября на Донбасс прибыло девять грузовиков с гумпомощью от Красного Креста. Они привезли средства гигиены, продукты и стройматериалы общим весом более 166 тонн.

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Источник: korrespondent.net