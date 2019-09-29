Паром с 55 пассажирами на борту пропал у берегов Йемена

Паром, курсирующий между восточной йеменской провинцией Эль-Махра и островом Сокотра, на борту которого находится 55 человек, пропал с экранов радаров. Об этом сообщает агентство Xinhuanet со ссылкой на заявление администрации острова.

"Мы получили отчет, согласно которому паром исчез после того, как (в среду) покинул порт Эль-махра, направившись к острову Сокотра. На борту 55 человек", - говорится в заявлении.

Администрация острова проинформировала о случившемся коалицию во главе с Саудовской Аравией и начала поисково-спасательную операцию.

Ранее сообщалось, что судно Bourbon Rhode исчезло 26 сентября после шторма недалеко от Мартиники в Атлантическом океане. 28 сентября стало известно, что корабль затонул, но были спасены три члена экипажа, из которых двое - граждане Украины. Когда судно тонуло, то с него спасались четырьмя плотами. Сейчас один плот нашли.

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Источник: korrespondent.net