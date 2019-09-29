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29. 09. 2019

В Кабмине анонсировали перевозки пассажиров в Крым

На административной границе с оккупированным Крымом после обустройства пропускных пунктов Чонгар и Каланчак запустят легальные пассажирские перевозки. Об этом в интервью Радио Свобода заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"КПВВ, конечно, мы строим. Сейчас там из-за определенных проблем передали это строительство и заказчиком стала Укрзализныця. Они сейчас занимаются этим проектом. Я думаю, что вовремя, как было поставленную президентом задачу, это все построится – КПВВ Чонгар и Каланчак. Сервисная часть там также будет построена. И будут там соответствующие станции. Ну, а уже конкурсы на перевозчиков проводить будет местная власть также с нашим участием", – ответил министр на вопрос об организации легальных перевозок.

Отметим, что на сегодняшний день через административную границу с Крымом не ходит ни один государственный транспорт.

Ранее сообщалось, что на админгранице с Крымом началось строительство новых КПВВ. В Херсонской области началось строительство новых КПВВ Чонгар и Каланчак. Завершить строительство планируют до 15 ноября.

Пункт Каланчак на админгранице с Крымом не будет пропускать автомобили

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Источник: korrespondent.net
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