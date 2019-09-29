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29. 09. 2019

Масштабное ДТП в Китае: погибли 36 человек

По меньшей мере 36 человек погибли, еще 36 получили ранения при столкновении автобуса и грузового автомобиля на востоке Китая. Об этом сообщает агентство Sina.

Авария произошла в субботу, 28 сентября в городском округе Исин провинции Цзянсу. Автобус с 69 пассажирами выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

По предварительным данным, у автобуса лопнуло переднее колесо.

Как сообщается, после спасательных операций 35 пострадавших были госпитализированы, девятеро из них получили серьезные травмы. Еще один человек был выписан из больницы сразу после обследованя.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области столкнулись четыре авто, есть жертвы. А под Киевом пьяный полицейский въехал в остановку. Погибла женщина, еще два человека пострадали. Начальник Государственной охранной службы Киевской области временно отстранен от своих обязанностей.

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Источник: korrespondent.net
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