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29. 09. 2019

Трамп рассказал о "величайшем мошенничестве" в истории США

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter видеообращение в связи с очередной попыткой Демократической партии запустить процесс по его импичменту.

Американский лидер назвал происходящее "величайшим мошенничеством" в истории политики США.

"Демократы хотят отнять ваше оружие, здравоохранение, голос, свободу, судей, они хотят отнять все. Мы не можем позволить этому произойти", - заявил Трамп.

Он добавил, что не даст демократам его остановить.

Глава США в очередной раз повторил, что республиканцы пытаются "осушить болото" ("осушить болото" - один из лозунгов президента Трампа -  ред.), потому что "на кон поставлена страна".

They are trying to stop ME, because I am fighting for YOU! pic.twitter.com/xiw4jtjkNl

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 сентября 2019 г.
 
Напомним, телефонный разговор Трампа с Зеленским вызвал скандал в американских политических кругах и подтолкнул спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси объявить о начале процедуры импичмента.

В среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.

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Источник: korrespondent.net
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