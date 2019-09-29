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29. 09. 2019

На Филиппинах произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло неподалеку от побережья острова Минданао в южной части Филиппин. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS) в воскресенье, 29 сентября.

Подземные толчки были зафиксированы в 2:02 по времени UTC (5:02 по Киеву). Эпицентр землетрясения находился в 200 километрах от крупного портового города Давао с населением около 1,6 млн человек. Очаг залегал на глубине 76 километров.

Данные о разрушениях или жертвах не поступали.

Напомним, 26 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек.

Также мощное землетрясение произошло в Пакистане. Там погибли 37 человек, более 500 пострадали.

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Источник: korrespondent.net
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