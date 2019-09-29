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29. 09. 2019

Сутки в зоне ООС: 23 обстрела, потерь нет

Подразделения сепаратистов на Донбассе за минувшие сутки, 28 сентября, 23 раза нарушили режим прекращения огня. Украинские военные не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 29 сентября.

Так, противник обстреливал позиции ВСУ из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток враг совершил 11 обстрелов: вблизи Марьинки (трижды), по два раза возле Водяного, Павлополя и Лебединского, а также Новотроицкого и Новогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север зафиксированы 12 обстрелов – возле Новолуганского (шесть раз), Новгородского (дважды), Троицкого, Новотошковского, Кондрашевской, Луганского.

С начала текущих суток враг три раза нарушил режим прекращения огня – неподалеку Новотроицкого, Павлополя и Травневого.

Напомним, за сутки 27 сентября сепаратисты 24 раза нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов один боец ВСУ погиб.

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Источник: korrespondent.net
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