Германия готова на очередную отсрочку по Brexit

Германия на определенных условиях готова предоставить Великобритании еще одну очередную отсрочку в вопросе выхода из Евросоюза. Об этом сказал министр иностранных дел Германии Хайко Маас, сообщает Welt am Sonntag в воскресенье, 29 сентября.

"Если Великобритания обратится с просьбой о продлении (срока, необходимого для подготовки Brexit– ред.), мы рассмотрим ее в конструктивном ключе, – заявил Маас. – У нас есть четкая цель – достичь единого мнения с Великобританией.

При этом, по его словам, ясно, что отсрочка сверх ранее установленной даты в 31 октября должна сопровождаться "перспективой" дальнейших действий.

"Неопределенность – это растущее бремя для нашей экономики и дееспособности ЕС", – сказал немецкий министр.

При этом 27 остальных стран-членов ЕС должны единогласно согласиться удовлетворить запрос британского правительства. Франция уже дала понять, что не считает новую отсрочку по Brexitправильной мерой, поскольку британское правительство не представляло альтернативных решений.

Ожидается, что Великобритания, согласно решению премьер-министра Бориса Джонсона, покинет ЕС 31 октября, в крайнем случае даже без соглашения, хотя закон обязывает премьер-министра подать заявку на продление срока для Brexit, если к 19 октября договор о выходе из Евросоюза не будет ратифицирован. Как Джонсон хочет обойти закон, неясно.

При Brexit без договора, по мнению экспертов, вероятны крупные потери для британской экономики и других сфер жизнедеятельности. С воскресенья по среду в Манчестере пройдет съезд Консервативной партии, в рамках которого ожидаются крупные дискуссии о Brexit.

Ранее Европарламент одобрил отсрочку Brexit. В принятой резолюции говорится, что Великобритания может снова отложить выход из ЕС при наличии веских оснований, однако должна сохранить свободное перемещение на ирландской границе и, даже при отсутствии сделки с Брюсселем выполнить финансовые обязательства перед ЕС. Документ поддержали 544 евродепутата.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net