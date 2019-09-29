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29. 09. 2019

В Индии более 70 человек погибли из-за сильных ливней

По меньшей мере 73 человека погибли за этой неделю в северном индийском штате Уттар-Прадеш из-за наводнений и оползней, вызванных сильными муссонными ливнями. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на экстренные службы региона в воскресенье, 29 сентября.

Только за последние сутки в Уттар-Прадеш выпало до 102 мм осадков, что существенно превышает среднестатистический показатель для данного времени года.

Непогода затронула и соседние штаты: Бихар, Уттаракханд и Раджастан. Разгул стихии привел к отмене ряда поездов и авиарейсов по всей северной Индии. Кроме того, по той же причине занятия в школах в этих штатах отменены вплоть до 30 сентября.

Правительство Уттар-Прадеша распорядилось о выплате компенсаций семьям погибших в размере 400 тысяч рупий на каждую (порядка $5,8 тысячи – ред.). Прогноз погоды на ближайшие несколько суток тем временем неутешителен – синоптики предупреждают об "очень сильных дождях" и призывают граждан оставаться дома.

Напомним, в августе в Индии жертвами наводнений стали более 100 человек, а в Судане в результате проливных дождей и наводнений погибли почти 80 человек.

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Источник: korrespondent.net
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