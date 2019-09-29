Лента RSS
Подписаться на ленту
29 сентября 2019, воскресенье, 11:41
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,27
29. 09. 2019

В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля

Личный телохранитель короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм скончался от огнестрельного ранения. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на полицию Мекки в воскресенье, 29 сентября.

Отмечается, что генерал аль-Фагм был застрелен накануне вечером в доме своего друга Турки бен Абдель Азиза ас-Сабти в городе Джедда. Там у него произошел конфликт с еще одним гостем по имени Мамдух бен Мешааль Аль Али. После ссоры Мамдух вышел из дома и вернулся уже с оружием, открыв беспорядочную стрельбу по всем, кто находился в доме.

Аль-Фагм получил тяжелое ранение и умер в больнице, пострадали еще двое человек, в том числе хозяин дома. Когда на место происшествия прибыла полиция, преступник отказался сдаться и был застрелен сотрудниками правопорядка. В результате перестрелки были ранены пятеро полицейских.

Генерал Абдель Азиз аль-Фагм работал с саудовскими монархами много лет. Он был личным телохранителем покойного короля Абдаллы, потом охранял короля Салмана и считался одним из лучших в своем деле в мире.

Ранее на этой неделе наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд признал, что несет ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашогги, так как оно произошло в период его управления государством.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Что сегодня на обед, дорогая?
- Мясо ягненка в пикантном соусе.
- !?ОГО??!!
- Так написано на собачьих консервах...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.