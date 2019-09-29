В Кривом Роге злоумышленник на машине переехал полицейского

В Кривом Роге ранее судимый вооруженный мужчина на автомобиле совершил наезд на сотрудника полиции. Об этом сообщает управление Нацполиции в Днепропетровской области в воскресенье, 29 сентября.

Отмечается, что инцидент произошел утром в пятницу в Саксаганском районе города. Правоохранители остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Во время осмотра в салоне было обнаружено оружие – пистолет и пневматическое ружье.

"На просьбу заглушить двигатель, водитель резко начал движение и переехал ногу полицейскому, причинив ему телесные повреждения в виде перелома голени. Убегая от правоохранителей, злоумышленник не справился с управлением, врезался в дерево и был задержан", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье об угрозе или насилие в отношении полицейского (ч.2 ст.345 УК Украины). Правонарушителю грозит пять лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге мужчина ранил полицейского ножом при задержании. Нападавшим оказался ранее судимый местный житель, который находился в розыске за совершение грабежа.

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Источник: korrespondent.net