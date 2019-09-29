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29. 09. 2019

В Словакии приостановили полеты всех МиГ-29

Командование ВВС Словакии приняло решение временно прекратить тренировочные полеты всех сверхзвуковых истребителей МиГ-29. Об этом рассказала представитель Минобороны страны Данка Цапакова, сообщает ТАСС со ссылкой на Словацкое радио в воскресенье, 29 сентября.

"Тренировочные полеты МиГ-29 временно прекращены в связи с крушением одного из них в субботу вечером близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае, – сказала она. – Данное решение не отразится негативно на обеспечении безопасности воздушного пространства".

Летчик, пилотировавший разбившийся МиГ-29, катапультировался. Он находится в больнице. Его состояние здоровья не вызывает беспокойства у медиков. Пилот, установив факт неизбежности катастрофы, проявил, как подчеркнула Цапакова, высокие профессиональные качества и хладнокровие, направив падающий истребитель в зону, где нет жилья и промышленных объектов.

Согласно предварительной информации, причиной катастрофы мог стать недостаток топлива в баках МиГ-29. Но Минобороны пока не подтверждает эту версию. Создана специальная комиссия по расследованию ЧП. Только на основе ее выводов будет установлена точная причина крушения истребителя.

Напомним, 19 сентября во Франции разбился бельгийский истребитель F-16 во время учений. Оба пилота спаслись.

Ранее в Испании военный самолет упал в море во время учений. Командир самолета и его ученик погибли.

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Источник: korrespondent.net
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