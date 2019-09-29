В ночь на воскресенье в городе Умань произошел пожар в доме, в котором проживали паломники-хасиды. Об этом сообщает управление ГСЧС в Черкасской области 29 сентября.

Отмечается, что возгорание на чердаке жилого дома по переулку Проездной обнаружили хозяева. После неудачной попытки ликвидировать пожар собственными силами, люди обратились за помощью к спасателям.

Сотрудникам ГСЧС удалось спасти дом от огня. Пожар был ликвидирован в 3:41 ночи.

Во время борьбы с огнем, спасатели из комнат дома эвакуировали пятерых хасидов. Они не пострадали.

Уже установлено, что причиной возгорания стало короткое замыкание электросети.

Cмотрите фотогалерею: В Умани горел дом, в котором проживали хасиды

Напомним, на этой неделе в Украину приехали десятки тысяч хасидов. Они прибывали в основном через аэропорт Борисполь, а также через аэропорты в Одессе и Виннице.

Каждую осень в Умань направляются паломники-хасиды со всего мира для празднования Рош ха-Шана. В этом городе находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана.

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Источник: korrespondent.net