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29. 09. 2019

Армия Израиля задержала 27 палестинских активистов

Израильские военные провели массовую кампанию по задержанию активистов Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) на Западном берегу. Было задержано 27 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена ЦК Народного фронта Хани аль-Тауабта в воскресенье, 29 сентября.

"Израильская "оккупационная" армия проводила ночью (с субботы на воскресенье – ред.) и на рассвете массовую кампанию по задержанию активистов Народного фронта на Западном берегу реки Иордан", – сказал аль-Тауабта.

Он добавил, что израильская армия задержала 27 активистов, среди которых пять лидеров НФОП на Западном берегу.

Отмечается, что в этой связи израильские власти полностью закрыли Западный берег и сектор Газа по случаю еврейских праздников.

В свою очередь пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что военные задержали подозреваемых в совершении взрыва, прогремевшего 23 августа в районе еврейского поселения Долев на Западном берегу реки Иордан и унесшего жизнь израильтянки Рина Шнерб.

Напомним, 1 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал распространить "еврейский суверенитет" на все поселения, расположенные на палестинских территориях Западного берега реки Иордан.

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Источник: korrespondent.net
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