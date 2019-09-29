Укрзализныцю разделят на три компании - министр

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Укрзализныцю планируют разделить на три компании.

Криклий в интервью Радио Свобода отметил, что правительство совместно с Верховной Радой разрабатывает соответствующий законопроект.

Один оператор будет отвечать за доступ к инфраструктуре. За всю сеть, за электрификацию, заниматься капитальными вложениями в поддержку, эксплуатацию, развитие сети.

Второй оператор будет заниматься убыточными и проблемными пассажирскими перевозками. И третий - грузовыми перевозками, которые генерируют прибыль для государства. Руководство Укрзализныци также разделится на три должности. Напомним, что Укрзализныця в 2019 году планирует приобрести три тысячи ремней безопасности для пассажиров верхних полок.

Источник: korrespondent.net