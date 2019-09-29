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29. 09. 2019

Укрзализныцю разделят на три компании - министр

 
Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Укрзализныцю планируют разделить на три компании.
 
Криклий в интервью Радио Свобода отметил, что правительство совместно с Верховной Радой разрабатывает соответствующий законопроект.
 
Один оператор будет отвечать за доступ к инфраструктуре. За всю сеть, за электрификацию, заниматься капитальными вложениями в поддержку, эксплуатацию, развитие сети.
 
Второй оператор будет заниматься убыточными и проблемными пассажирскими перевозками.
 
И третий - грузовыми перевозками, которые генерируют прибыль для государства.
 
Руководство Укрзализныци также разделится на три должности.
 
Напомним, что Укрзализныця в 2019 году планирует приобрести три тысячи ремней безопасности для пассажиров верхних полок. 

Источник: korrespondent.net
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