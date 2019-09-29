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29. 09. 2019

Зеленского просят обнародовать разговоры с Путиным

 
На официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция, в которой требуют обнародовать стенограммы телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным.
 
"Учитывая дипломатический скандал, который связан с телефонными разговорами с президентом США Трампом и содержание этих разговоров, в частности: "заигрывание" с Трампом, согласование позиций относительно некоторых уголовных дел, критику лидеров ЕС и экс-посла США и пр., требуем обнародования стенограмм всех телефонных разговоров между президентом Украины Зеленским и президентом России Путиным", — говорится в тексте петиции.
 
 
Петицию №22/074726-еп подал Денис Манатко 28 сентября. На момент публикации новости, ее подписали 139 человек. Ее рассмотрение президентом возможно, если она наберет 25 тысяч подписей за 90 дней.
 
Напомним, что 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора между главами Украины и США.  Зеленский и Трамп говорили о расследовании против сына бывшего вице-президента Джо Байдена, что в США восприняли как давление на Зеленского. До этого в палате представителей объявили о начале процедуры импичмента Трампа из-за возможного давления.
 
СМИ узнали о попытках засекретить разговоры Трампа с Путиным
 

Источник: korrespondent.net
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