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29. 09. 2019

В Украине объявили штормовое предупреждение

 
Погода в Украине в понедельник, 30 сентября, ухудшится в западных областях, объявлено штормовое предупреждение, сообщает Украинский Гидрометцентр.
 
По данным украинских синоптиков, завтра в западных областях стоит ожидать сильных порывов ветра, скорость которых будет достигать 15-20 м/с. В высокогорных районах Карпат прогнозируются порывы ветра, силой до 25-30 м/сек.
 
Кроме того, в период с 29 по 2 октября в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
 
Напомним, что по меньшей мере 73 человека погибли за этой неделю в северном индийском штате Уттар-Прадеш из-за наводнений и оползней, вызванных сильными муссонными ливнями.
 

Источник: korrespondent.net
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