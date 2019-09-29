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29. 09. 2019

Джонсон отрицает коррупционные связи с бизнес-леди из США

 
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отрицает, что имел ненадлежащие связи с американской предпринимательницей Дженнифер Аркур, сообщает BBC.
 
Джонсон заявил, что его связь с американкой "не представляла интереса для объявления".
 
"Я гордился всем, что делал как мэр Лондона", - добавил премьер-министр Великобритании.
 
Власти Лондона направила запрос на расследование связей нынешнего премьер-министра Бориса Джонсона с американской бизнес-леди, которая якобы получила содействие через дружбу с ним, когда он находился на посту мэра.
 
Теперь Независимое управление полиции по вопросам поведения должно решить, есть ли основания для расследования злоупотреблений Джонсона на государственной службе.
 
Напомним, что обвинения, впервые опубликованы в Sunday Times, утверждают, что Аркур присоединилась к торговым миссиям, возглавляемым Джонсоном, когда он был мэром Лондона, и ее компания получила несколько тысяч фунтов стерлингов в виде спонсорских грантов.
 
Газета также сообщила, что Аркур рассказала четырем друзьям, что у нее был роман с Джонсоном, когда он был мэром Лондона.
 

Источник: korrespondent.net
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