Все админуслуги планируют перевести в онлайн за 5 лет

Министерство цифровой трансформации планирует за 5 лет перевести все административные услуги в онлайн, заявил заместитель министра цифровой трансформации Александра Борнякова, пишет Экономическя правда.

"Наша цель на 5 лет — 100% услуг онлайн. Из них 20% услуг — вообще без вмешательства чиновников. До конца года мы запустим примерно 20 сервисов", — заявил он во время мероприятия Digital transformation of Ukraine во Львове.

"Один из приоритетов - сделать простое закрытие ФЛП и изменение КВЭД. Так как нынешняя процедура - абсурд", - подчеркнул замминистра. Напомним, что в Украине работает услуга оформления брака за сутки.

Источник: korrespondent.net