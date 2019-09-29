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29. 09. 2019

Все админуслуги планируют перевести в онлайн за 5 лет

 
Министерство цифровой трансформации планирует за 5 лет перевести все административные услуги в онлайн, заявил заместитель министра цифровой трансформации Александра Борнякова, пишет Экономическя правда.
 
 
"Наша цель на 5 лет — 100% услуг онлайн. Из них 20% услуг — вообще без вмешательства чиновников. До конца года мы запустим примерно 20 сервисов", — заявил он во время мероприятия Digital transformation of Ukraine во Львове.
 
"Один из приоритетов - сделать простое закрытие ФЛП и изменение КВЭД. Так как нынешняя процедура - абсурд", - подчеркнул замминистра.
 
Напомним, что в Украине работает услуга оформления брака за сутки.

Источник: korrespondent.net
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