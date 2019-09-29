В Париже прощаются с бывшим президентом Шираком

В Париже в воскресенье, 29 сентября, проходит народная церемония прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком, сообщает RFi.

Гроб с телом Жака Ширака, накрытый французским триколором, выставлен во дворе Дома Инвалидов, у собора Святого Людовика. На церемонию прощания могут прийти все желающие. Она началась в 14 часов по местному времени, но еще за несколько часов до ее начала у Дома Инвалидов выстроилась внушительная очередь.

Пожелание провести народное прощание высказала семья Жака Ширака. Для всех, кто придет в Дом Инвалидов, семья экс-президента приготовила брошюры с его высказываниями.

#CHIRAC Les lieux doivent ouvrir au public à partir de 14 heures... et jusqu’à une heure non déterminée, sûrement dans la nuit. Il y a déjà des centaines de personnes qui attendent devant les grilles. pic.twitter.com/ujZAZMoaCo — Robin Prudent (@robin_prudent) 29 сентября 2019 г.

Около пяти тысяч человек уже оставили записи в книгах соболезнований в Елисейском дворце. В этих же книгах записи смогут оставить те, кто пришел на церемонию прощания в Дом Инвалидов.

Утром 30 сентября Жаку Шираку отдадут воинские почести в почетном дворе Дома Инвалидов в присутствии нынешнего президента Эммануэля Макрона. Позже в понедельник церемония прощания пройдет в парижской церкви Сен-Сюльпис. На ней будут присутствовать около тридцати глав государств и правительств, в том числе президент России Владимир Путин. Напомним, 26 сентября во Франции в возрасте 86 лет скончался Жак Ширак. Он был президентом Франции в течение 12 лет - с 1995 по 2007 год.

Источник: korrespondent.net