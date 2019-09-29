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29. 09. 2019

В России протестовали против назначения и.о. мэра деятеля "ДНР"

 
Жители Элисты в Калмыкии вышли на протест против назначения на должность и.о. главы города Дмитрия Трапезникова, сообщает Кавказ.Реалии.
 
Протест длился около двух часов. Организатор акции заявил, что к нему присоединились около 500 человек. Также горожане создали петицию с требованием отстранить его от должности.
 
Трапезников — из Донецка, начиная с 2014 года он занимал руководящие должности в администрации главы так называемой "ДНР". В августе-сентябре 2018 в течение короткого периода был временно исполняющим обязанности "главы ДНР" после убийства бывшего главы непризнанного формирования Александра Захарченко.
 
На акции дважды пытался выступить спикер городского собрания Николай Орзаев, чтобы объяснить, почему депутаты проголосовали за назначение Трапезникова. Сначала его просто не слушали, потом дали слово, но он начал рассказывать о хорошем образовании Трапезникова, и эти высказывания вызвали возмущение. Орзаева освистали и ему пришлось прекратить выступление.
 
"Мы требуем отстранения Трапезникова от должности, и, если это не будет выполнено, то 1 октября мы придем к мэрии", — сказал инициатор акции и журналист Бадма Бюрчиев.
 
Напомним, что кандидатуру Трапезникова предложил глава Калмыкии Бату Хасиков. "Городу нужен настоящий антикризисный менеджер", — прокомментировал это решение руководитель администрации главы Калмыкии Чингис Бериков.
 
 
 

Источник: korrespondent.net
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