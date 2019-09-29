Швейцария продает 25 машин наследника африканского диктатора

Коллекция из 25 автомобилей класса люкс, изъятых у вице-президента и сына правителя Экваториальной Гвинеи Теодорина Обианга Нгемы будет выставлена на аукцион в Швейцарии, сообщает Reuters.

По оценке аукционного дома Bonhams, который будет вести торги, ориентировочная стоимость коллекция суперкаров составляет около 18,7 миллионов долларов. Торги пройдут в эти выходные.

В списке лотов, которые выставлены на обозрение в гольф-клубе в Женеве — семь автомобилей Ferrari, три Lamborghini, пять Bentley, a также Maserati и McLaren. Самым заметным лотом станет суперкар Lamborghini Veneno Roadster, который существует лишь в девяти экземплярах. Ожидается, что за него получится выручить не менее 5 миллионов долларов, сообщает France 24. На капот этой машины Нгема нанес свои инициалы. It's been a busy week for the JBR Capital team but it's not over yet! This weekend we are with our friends @bonhamsmotoring for the prestigious Bonmont Sale in Switzerland. Keep an eye on our feed for the highlights – this @Lamborghini Veneno sets the bar high! #fundyourpassion pic.twitter.com/SYU1rUmEee — JBR Capital (@jbrcapital) 28 сентября 2019 г. Другой крупный лот — автомобиль из лимитированной серии Ferrari, гибридный гоночный суперкар LaFerrari. Автомобили были конфискованы швейцарским правосудием после открытия в 2016 году дела о финансовых правонарушениях против Нгемы — сына и вероятного наследника диктатора Экваториальной Гвинеи Теодора Обианга Нгемы, который правит страной с 1979 года. В феврале 2019 года швейцарская прокуратура заявила, что снимает обвинения с Нгемы-младшего в обмен на конфискацию автомобилей. Напомним, что компания Lamborghini представил свой первый серийный гибридный суперкар Sian.

Источник: korrespondent.net