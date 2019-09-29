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29. 09. 2019

В Германии посчитали потери от перехода на электромобили

 
Эксперты считают, что после отказа от двигателей внутреннего сгорания в ФРГ будут сокращены 125 тысяч рабочих мест, пишет Deutsche Welle.
 
Как следует из аналитического материала института Center Automotive Research (CAR), большинство рабочих мест, которые более не будут нужны, связаны с производством. В отчете указывается, что ряд федеральных земель, где находятся крупные автомобильные заводы, уже готовятся к предстоящим изменениям.
 
Предпосылки для подобного сокращения заключаются в том, что хотя для электромобилей требуются дорогие аккумуляторы, многие другие составные части "обычных" автомобилей, такие как механические коробки передач и другие компоненты двигателей внутреннего сгорания, больше не будут нужны. Поэтому электромобили в эксплуатации считаются более экономичными.
 
 
Эксперты института CAR предполагают, что примерно через десять лет в Германии электромобили будут составлять около двух третей от всех произведенных в Германии машин. Для их производства тогда, вероятно, будет требоваться 709 тысяч человек вместо 834 тысяч, как в настоящее время.
 
Напомним, что немецкий автомобилестроительный концерн Volkswagen начал выпуск собственных аккумуляторных батарей для электромобилей.
 

Источник: korrespondent.net
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