На Закарпатье произошло землетрясение

На Закарпатье зафиксировано легкое землетрясение магнитудой 2,0, сообщает РБК-Украина со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

О землетрясении сообщил дежурный станции Львов после обработки данных Отдела сейсмичности Института геофизики НАН Украины в Карпатском регионе.

Подземные толчки магнитудой 2,0 зафиксировали 28 сентября в 15:43 в районе поселка Колочава на Закарпатье, глубина гипоцентра - 3,8 километра.

Напомним, что, в воскресенье, 29 сентября, произошло землетрясение магнитудой 6,2 неподалеку от побережья острова Минданао в южной части Филиппин. Эпицентр землетрясения находился в 200 километрах от крупного портового города Давао с населением около 1,6 млн человек. Очаг залегал на глубине 76 километров.

Источник: korrespondent.net