Суд в Германии разрешил называть ультраправого политика фашистом

Административный суд в Германии по срочной процедуре вынес решение, в котором разрешил называть лидера ультраправой партии Альтернатива для Германии (AfD) в Тюрингии Бьорна Хёке фашистом, сообщает Tagesspiegel.

В судебном споре речь шла о демонстрации в городе Айзенах. Митинг получил название "Протест против расистской AfD, особенно против фашиста Хёке".

Городская администрация Эйзенаха не хотела этого позволить, потому что видела в таком названии угрозу личным правам Хёке и общественной безопасности.

Организаторы демонстрации обратились в суд, сославшись на свободу слова. Они также представили цитаты Хёке, и объяснили, почему считают уместным называть политика фашистом.

Суд решил, что организаторы акции привели достаточно правдоподобные аргументы, и их оценочное суждение "возникло не на ровном месте, а основано на проверенных фактах".