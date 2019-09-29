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29. 09. 2019

Суд в Германии разрешил называть ультраправого политика фашистом

 
Административный суд в Германии по срочной процедуре вынес решение, в котором разрешил называть лидера ультраправой партии Альтернатива для Германии (AfD) в Тюрингии Бьорна Хёке фашистом, сообщает Tagesspiegel.
 
В судебном споре речь шла о демонстрации в городе Айзенах. Митинг получил название "Протест против расистской AfD, особенно против фашиста Хёке".
 
Городская администрация Эйзенаха не хотела этого позволить, потому что видела в таком названии угрозу личным правам Хёке и общественной безопасности.
 
Организаторы демонстрации обратились в суд, сославшись на свободу слова. Они также представили цитаты Хёке, и объяснили, почему считают уместным называть политика фашистом.
 
Суд решил, что организаторы акции привели достаточно правдоподобные аргументы, и их оценочное суждение "возникло не на ровном месте, а основано на проверенных фактах".
 
Напомним, что в Польше создали межведомственную группу для борьбы с проявлениями фашизма и других тоталитарных идеологий.

Источник: korrespondent.net
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